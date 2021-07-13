Ильвес: Путин использовал риторику Гитлера

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Raul Mee

По мнению экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, президент РФ Владимир Путин отрицает существование украинской нации и использует в опубликованной в понедельник статье ту же риторику, к которой прибег Адольф Гитлер в 1938 году в отношении Судетской области, пишет rus.err.ee.

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"По сути, он (Путин - ред.) отрицает существование украинской нации и использует ту же риторику, что и Адольф Гитлер в 1938 году в отношении Судетской области, которой оправдывался раздел Чехословакии", - сказал Ильвес в интервью ERR.

"В том смысле, что Украина - это лишь пограничная провинция, и все остальные государства должны отдать земли, которые когда-то принадлежали России, а большая часть территории Украины принадлежит России. Глядя на риторику Путина за многие годы, когда он угрожает, то рано или поздно он это реализует - в Украине, Грузии или других странах. Это плевок на послевоенное международное право, что мы требуем своих этнических границ и мы определяем, кто русский, а кто - нет", - добавил он.