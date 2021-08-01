Строительный сектор Финляндии страдает от дефицита рабочей силы

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Строительная промышленность Финляндии страдает от серьезного дефицита рабочей силы, пишет Ärileht.

«Если бы мы прямо сейчас нашли двух плиточников, им бы хватило работы как минимум на год», - сказал изданию Helsingin Sanomat строительный предприниматель Миика Юкарайнен.

С весны в Финляндии царит нехватка квалифицированных работников, например, плиточников и каменщиков.

«С начала мая с поиском сотрудников начались сложности», - подтверждает коммерческий директор Urakkamaailm Калле Койвуниеми. По его словам, на рынке скопились работы, отложенные летом прошлого года. Многие люди работали удаленно, проводя больше времени дома, поэтому откладывали ремонт.

Если в июне прошлого года было доступно около 1640 вакансий в строительном секторе, то в июне нынешнего года их количество выросло до 2930.

По данным Союза строительной промышленности Финляндии Rakennusteollisuus RT, нехватка сотрудников больше всего сказывается на деятельности небольших компаний.

Представитель союза Пааво Маттила отмечает, что на доступность рабочей силы серьезно повлияли ограничения на трудовую миграцию: «Для нас очень важно, чтобы морское сообщение с Эстонией функционировало».

На данный момент ситуация с иностранной рабочей силой нормализовалась и, по оценке Маттила, приближается к докризисному уровню, когда в Финляндии было около 35 000 иностранных рабочих-строителей.