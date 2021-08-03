dv.ee • 3 августа 2021 в 11:31
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Строительство

Рядом с гостиницей Pirita TOP появится новый жилой квартал

Девелоперская компания Liven купила за 12 млн евро земельный участок рядом с гостиницей Pirita TOP, где собирается построить жилой квартал. Проект обойдется в 70 миллионов евро.

Гостиница Pirita TOP, рядом с которой будет возведен новый жилой квартал  Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Liven планирует возвести трехэтажные жилые дома в общей сложности на 220 квартир. Согласно детальному плану, 90% участка отведено под жилые постройки и 10% - под коммерческие помещения, информирует Äripäev.

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