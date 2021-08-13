От кризиса к успеху: что за верфь строит новый паром для Tallink?
Всего 10 лет назад судоверфь в финском городе Раума, которая строит новейший паром для компании Tallink, находилась на грани кризиса. Сегодня объем ее портфеля заказов составляет 1,6 млрд евро, сообщает YLE.
На судоверфи Rauma Marine Constructions (RMC) накануне в присутствии президента Эстонии Керсти Кальюлайд был спущен на воду паром MyStar - самое новое судно Tallink, работающее на сжиженном природном газе, пишет YLE.
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