От кризиса к успеху: что за верфь строит новый паром для Tallink?

Всего 10 лет назад судоверфь в финском городе Раума, которая строит новейший паром для компании Tallink, находилась на грани кризиса. Сегодня объем ее портфеля заказов составляет 1,6 млрд евро, сообщает YLE.

Строительство парома MyStar идет в Раума полным ходом Фото: Харро Пуусилд

На судоверфи Rauma Marine Constructions (RMC) накануне в присутствии президента Эстонии Керсти Кальюлайд был спущен на воду паром MyStar - самое новое судно Tallink, работающее на сжиженном природном газе, пишет YLE.