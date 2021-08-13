dv.ee • 13 августа 2021 в 13:27
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Мореходство

От кризиса к успеху: что за верфь строит новый паром для Tallink?

Всего 10 лет назад судоверфь в финском городе Раума, которая строит новейший паром для компании Tallink, находилась на грани кризиса. Сегодня объем ее портфеля заказов составляет 1,6 млрд евро, сообщает YLE.

Строительство парома MyStar идет в Раума полным ходом  Фото: Харро Пуусилд

На судоверфи Rauma Marine Constructions (RMC) накануне в присутствии президента Эстонии Керсти Кальюлайд был спущен на воду паром MyStar - самое новое судно Tallink, работающее на сжиженном природном газе, пишет YLE.

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