В Эстонии выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом
C начала августа в Таллинне действует "скорая помощь вакцинации" - возможность вызвать медиков, которые сделают прививку, для группы от десяти человек. Фото: Liis Treimann
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4447 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 203, то есть 4,6% от общего количества тестов. Среди новых заразившихся 78,7% не прошли вакцинацию. 20,7% полностью прошли курс вакцинации.
Больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 88 человек, в том числе у 51 - в Таллинне.
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