В Эстонии выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом

C начала августа в Таллинне действует "скорая помощь вакцинации" - возможность вызвать медиков, которые сделают прививку, для группы от десяти человек. Фото: Liis Treimann

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4447 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 203, то есть 4,6% от общего количества тестов. Среди новых заразившихся 78,7% не прошли вакцинацию. 20,7% полностью прошли курс вакцинации.

Больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 88 человек, в том числе у 51 - в Таллинне.