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dv.ee

23 августа 2021 в 6:20 Поделиться:









Цены на промышленную продукцию выросли за месяц на 4%

Индекс цен производителей промышленной продукции вырос в июне 2021 года в сравнении с июнем нынешнего года на 4%, сообщает Департамент статистики.

Значительное влияние на индекс цен производителей промышленной продукции оказало повышение цен в деревообработке Фото: Лийз Трейманн

Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 14,8%, говорится в пресс-релизе департамента.