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    Цены на промышленную продукцию выросли за месяц на 4%

    Индекс цен производителей промышленной продукции вырос в июне 2021 года в сравнении с июнем нынешнего года на 4%, сообщает Департамент статистики.

    Значительное влияние на индекс цен производителей промышленной продукции оказало повышение цен в деревообработкеФото: Лийз Трейманн
    Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 14,8%, говорится в пресс-релизе департамента.
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