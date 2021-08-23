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23 августа 2021 в 6:53 Поделиться:









Меркель: Германия откажется от российского газа к 2045 году

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: Shutterstock

По оценке канцлера Германии Ангелы Меркель, к 2045 году Германия перестанет нуждаться в российском газе, он не будет идти ни по «Северному потоку-2», ни через ГТС Украины, пишет РБК.

Об этом заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни по «Северному потоку-2», ни по газотранспортной системе Украины», — заявила Меркель, добавив, что Киев должен быть готов к такому развитию событий.

По словам канцлера, одна из возможностей — это партнерство в сфере зеленой энергетики: «Можно производить «зеленый» водород и им воспользоваться».

Европейцы собиаются инвестировать в «зеленый» водород до 2025 года от €180 млрд до €470 млрд, сообщает издание. Брюссель рассматривает Киев в качестве одного из основных партнеров для реализации этих планов: ЕС рассчитывает, что на Украине до 2030 года будет построено до 10 гигаватт мощностей для производства «зеленого» водорода.