  • Поделиться:

    Меркель: Германия откажется от российского газа к 2045 году

    Канцлер Германии Ангела Меркель.Фото: Shutterstock

    По оценке канцлера Германии Ангелы Меркель, к 2045 году Германия перестанет нуждаться в российском газе, он не будет идти ни по «Северному потоку-2», ни через ГТС Украины, пишет РБК.

    Читайте также
    25 июля 2021
    Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
    Об этом заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
    «И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни по «Северному потоку-2», ни по газотранспортной системе Украины», — заявила Меркель, добавив, что Киев должен быть готов к такому развитию событий.
    По словам канцлера, одна из возможностей — это партнерство в сфере зеленой энергетики: «Можно производить «зеленый» водород и им воспользоваться».
    Европейцы собиаются инвестировать в «зеленый» водород до 2025 года от €180 млрд до €470 млрд, сообщает издание. Брюссель рассматривает Киев в качестве одного из основных партнеров для реализации этих планов: ЕС рассчитывает, что на Украине до 2030 года будет построено до 10 гигаватт мощностей для производства «зеленого» водорода.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Адвокат поясняет: что нужно учитывать при покупке квартиры?
Вкус биржи: а вы в курсе, что Робин Гуд увлекался криптой?
Стоимость квартиры в Таллинне за год выросла на 16%
Инвестор
Spotify проведет обратный выкуп акций на сумму до 1 млрд долларов
Компания Spotify Technology SA объявила, что запустит программу обратного выкупа акций в течение третьего квартала 2021 года, сообщает портал Business Wire.
Компания Spotify Technology SA объявила, что запустит программу обратного выкупа акций в течение третьего квартала 2021 года, сообщает портал Business Wire.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Конец афганских иллюзий
Как минимум 10 лет союзники жили в иллюзии, что им удастся сделать Афганистан образцово-показательным полигоном для выращивания западной демократии. Если бы они обратились к истории, то отказались бы от этой затеи, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Как минимум 10 лет союзники жили в иллюзии, что им удастся сделать Афганистан образцово-показательным полигоном для выращивания западной демократии. Если бы они обратились к истории, то отказались бы от этой затеи, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение