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    Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Накануне самолет швейцарских ВВС CL60 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии, пишет rus.err.ee.

    Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, сообщила в четверг пресс-служба Сил обороны.
    Транспондер самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
    В связи с инцидентом МИД передал ноту посольству Швейцарии.
    В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.

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