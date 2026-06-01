Акции Wise рухнули на фоне расследования о возможном отмывании 500 млн евро
Акции основанной эстонцами Wise упали в понедельник на 10% после сообщения о том, что бельгийские власти расследуют деятельность компании в связи с возможными нарушениями требований по борьбе с отмыванием денег.
По данным прокуратуры, выявленные обстоятельства прежде всего касаются возможного использования счетов Wise в преступных целях. На фото сооснователь и глава компании Кристо Кяэрманн.
Foto: Liis Treimann
Финтех-компания со штаб-квартирой в Лондоне, чьим приложением для денежных переводов по всему миру пользуются более 19 млн человек, сообщила в понедельник, что сотрудничает с прокуратурой Брюсселя и отвечает на ее вопросы.
