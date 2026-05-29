01.06.26, 06:00 «Чужое горе – не ваше дело»: эстонская дочка российской компании движется к банкротству Еще совсем недавно крупная фармацевтическая компания Kevelt, принадлежащая российскому собственнику, значилась в списке участников делегации нашумевшего визита президента Алара Кариса в Казахстан. Увы, налаживание бизнес-связей пришлось отложить: суд запретил собственнику распоряжаться имуществом из-за крупного долга. Российский кредитор подозревает, что имущество компании от него пытаются скрыть.

Бывший руководитель Kevelt AS Аллан Ахтлоо на производстве, 2015 год.

О том, что в Kevelt AS введено конкурсное управление, сообщил Харьюский уездный суд. Его решением от 20 мая должнику, Kevelt, было запрещено распоряжаться всеми активами без согласия временного конкурсного управляющего, пока не закончится рассмотрение дела о банкротстве.

«Я думаю, это тема вообще не для журналистики… Горе – юридического или частного лица – это никогда не тема журналистики», – прокомментировал ДВ руководивший компанией до недавнего времени Аллан Ахтлоо. Как компания оказалась в таком положении, он рассказать не захотел.

Связаться с владельцем Kevelt Дмитрием Генкиным ДВ тоже не удалось. Вероятно, он руководит компанией не из Эстонии. В коммерческом регистре указан его израильский личный код, а в России он возглавляет совет директоров крупной компании «Фармсинтез» (на 25% принадлежит российской государственной «Роснано»).

Главой «Роснано» во время описываемых событий был Анатолий Чубайс. На фото – он комментирует свой уход в 2020 году.

«Фармсинтез» приобрел 100% в Kevelt в 2011 году. Производственный ассортимент компании достаточно широк – от гелей для родовспоможения до капель, применяемых при глаукоме. Не удивительно, что еще десять лет назад фармацевтический производитель зарабатывал в Эстонии миллионы.

В процессе сотрудничества у эстонской и российской компании возникали долги, которые они взаимозачитывали . В 2024 году «Фармсинтез» продал 100% акций Kevelt Генкину за 224 800 евро, но с условием, что сможет при желании выкупить их обратно. Это не понравилось «Роснано», и оно оспорило это в российском суде. «Со стороны "Фармсинтез" была совершена сделка по продаже 100% акций дочернего акционерного общества Kevelt без получения необходимого одобрения совета директоров общества», – комментировали в пресс-службе «Роснано».

В Эстонии, как следует из судебных документов, проблемы возникли по другой причине – из-за кредита, полученного от VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜ (VioKey), который Kevelt не смог погасить. В постановлении суда Kevelt объясняет, что не мог расплатиться по крайней мере по начисленным пеням из-за падения оборота – после санкций из-за полномасштабного вторжения России в Украину у компании, основная экономическая деятельность которой осуществлялась в Российской Федерации, возникли сложности. Кроме того, из-за связанных с войной санкций платежи между Эстонией и Россией были значительно затруднены. Таким образом, экономическая деятельность ответчика серьезно пострадала и была подорвана войной.

Но было в этой истории и разделение компании, и досрочная смена руководства, и подозрение в выведении активов.

«Меня очень попросили открыть компанию в Эстонии»

На самом деле, кредитов эстонская компания VioKey выдала два. Оба в 2017 году, на 860 000 евро и 650 000 евро. На тот момент Kevelt была дочкой «Фармсинтеза», нынешний владелец VioKey, Владимир Кутыров – коммерческим директором «Фармсинтеза», а Дмитрий Генкин – его боссом. От него, по словам Кутырова, и поступила просьба о кредите под небольшой процент.

«Объяснили, что нужна реновация. Я подтвержу, что компания (Kevelt – прим. ред.) могла бы производить значительные объемы фармпродукции и поставлять на те рынки, на которых и я обеспечивал продажи – это и Россия, и Казахстан, и Балтия, и Украина. Для этого нужна была реновация, закупка нового оборудования. Лично я не проверял, были ли куплены станки на самом деле», – рассказал Кутыров. «Среди описи имущества их нет», – уточняет адвокат Кутырова, партнер S&K Legal Ирина Попова.

К Кутырову обратились как к частному лицу, никакой компании тогда у него не было. «Это для меня была очень большая сумма. Но разговор был о том, что один заем был бы дан на три года, второй – на полтора. Под средние по тем временам проценты – 4% и 5,5%. На таких условиях я готов был три года подождать, я бы заработал на процентах неплохие деньги, ну, в этом был интерес определенный», – отметил Кутыров. Кроме того, он полагал, что уж в Эстонии, в европейской стране, его деньги будут в безопасности. Но оказалось наоборот.

На вопрос, как в 2017-м у него появилась VioKey, Кутыров отвечает, что его «очень сильно попросили организовать эстонскую компанию, чтобы именно через Эстонию был перечислен кредит». «Сказали, что только так. Я сейчас понимаю, зачем, – поделился он соображениями. – Если б все это было в России, то эта группа людей, которая инициировала процесс, они сидели бы уже в тюрьме по статье 159.4 Уголовного кодекса – присвоение путем мошеннических действий в особо крупных размерах, заранее спланированное организованной группой лиц. И, думаю, что это не только по российскому законодательству. Наверное, Эстония – одна из самых мягких стран, которая до сих пор мошенников так сильно защищает».

«Люди взяли деньги в 2017-м году. И девять лет не отдают. Все суды на моей стороне, потому что все сделано с юридической точки зрения грамотно. А им наплевать на решение судов. Они уходят от ответственности спокойно, делят компании, выводят куда-то деньги. Организуют банкротство, про свое плохое состояние рассказывают», – возмущался Кутыров.

Начались суды. В ноябре 2025 года по одному из кредитов Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию Kevelt и постановил взыскать с компании 650 000 евро долга в пользу VioKey, а также обязал покрыть почти все процессуальные издержки.

Сейчас суд вынес решение о том кредите, который должник был обязан погасить в течение полутора лет, т.е. до июля 2019 года. Kevelt перечислил только 154 195 евро. Кроме того, на кредит начислялись проценты, которые Kevelt тоже не выплатил полностью. С учетом пени за просрочку платежа компания должна была выплатить 710 450 евро, однако, поскольку часть долга уже была погашена, VioKey требовала только 540 076.

Однако теперь в компании внешний управляющий. «Сейчас очень сложно думать о том, что я смогу получить деньги в полном объеме. Я был бы счастлив, если бы я получил тело долга плюс проценты и компенсации. Если бы что-то в районе 700 тысяч евро я получил по этому решению», – говорит Кутыров.

Другой долг на 860 000 евро предусматривал залог – три векселя от «Фармсинтеза», и по нему суд шел в России . Там Арбитражный суд Санкт-Петербурга еще в декабре 2024 года обязал «Фармсинтез» оплатить обязательства по векселям, плюс проценты и пени. Решение было оспорено и дошло до Верховного суда, который жалобу отклонил. Но деньги и там пока не выплачены, хотя начато исполнительное производство и заморожены счета «Фармсинтеза».

Зато совет директоров компании «Фармсинтез» одобрил заключение мирового соглашения с VioKey с условием, что компания обязуется в течение двух с половиной лет вернуть 138 миллионов рублей (порядка 1,65 миллионов евро) кредита, свидетельствует объявление на портале раскрытия корпоративной информации.

«Четыре года назад я бы, наверное, подписал это мировое. А сейчас, думаю, они его предлагают, чтобы я снял арест с их счетов и недвижимого имущества, и они опять на кого-то его переписали, как-то разделились», – прокомментировал Кутыров.

Постановка или банкротство?

«Деньги не были отданы в течение трех лет, и, чтобы не истек срок давности, пришлось подать в суд, – резюмирует адвокат кредитора, партнер S&K Legal Ирина Попова. – Решение одного суда вступило в силу, Kevelt должен выплатить более 1,2 млн евро (вместе с набежавшими процентами по долгу). По второму займу дело в суде первой инстанции, совокупная сумма требований тоже около миллиона евро.

Однако эти решения не означают конец проблем кредитора. Еще до них Kevelt провел разделение компаний. В феврале 2025 года были созданы BonaSynthetica PharmaLegacy (которая тоже сначала называлась BonaSynthetica), которые разделили с Kevelt имущество.

Как сообщается в годовом отчете, 19.12.2024 компания Kevelt AS заключила соглашение о разделении. В ходе него кредитное соглашение с VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜ и задолженность по кредиту в размере 650 000 евро (с залогом) были переданы компании BonaSynthetica OÜ, в отношении которой ведется судебное разбирательство. Истцом по делу является VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜ. Указывалось, что Kevelt AS несет солидарную ответственность по указанному кредитному соглашению, поэтому в будущем Kevelt AS может быть обязана исполнять кредитные и залоговые обязательства BonaSynthetica OÜ, если последняя не выполнит свои договорные обязательства. Правление оценивало вероятность того, что Kevelt AS придется нести обязательства BonaSynthetica OÜ в качестве солидарного должника в будущем, менее чем в 50%.

«Это была попытка уйти от ответственности, – считает Попова. – Но согласно решению государственного суда Эстонии, долги перед VioKey – это солидарная ответственность всех трех компаний». В 2025 году все три разделившиеся компании оказались в ТОПе еще и налоговых должников

Было начато три исполнительных производства, по словам юриста (в отношении BonaSynthetica 18 мая суд тоже наложил запрет на распоряжение имуществом и ввел временного управляющего, открытых данных по PharmaLegacy пока нет). В период добровольного исполнения решения суда Kevelt вывел из фирмы порядка 40 тысяч евро, то есть к моменту ареста счетов, там осталась очень маленькая сумма, отмечает Попова.

Руководитель Kevelt Аллан Ахтлоо был освобожден от должности 11 мая этого года с парашютом в шесть месячных окладов решением совета от 4 мая. Отдельно было прописано, что фирма не имеет к нему никаких претензий. «Заявление о банкротстве трех компаний было подано 12 и 15 мая», – знает Попова из материалов суда.

Однако в январе 2026 года по тому же самому адресу, где находится производство Kevelt (и где зарегистрированы также PharmaLegacy и BonaSynthetica), – Теадуспарги, 3/1 – появилась еще одна, свежеучрежденная компания Santersus Estonia OÜ . Принадлежит она швейцарской Santersus AG, в совете директоров которой значится владелец Kevelt Дмитрий Генкин , а среди членов правления числится Александр Запорожцев, который руководит и эстонской Santersus Estonia OÜ. «То есть налицо переход предприятия», – считает Попова.

Связаться с представителями этих компаний ДВ не удалось.

«Параллельно судебному процессу в Kevelt стали искусственно создавать налоговую задолженность», – добавляет Попова. Долг этой компании по налогам на 28 мая составляет 258 791 евро.

Что касается дальнейшей судьбы Kevelt, теперь ее будет решать суд. «Это (процедура банкротства – прим. ред.) еще может длиться следующие 18 месяцев, и чем закончится, никто не может сказать», – прокомментировал ДВ бывший глава компании Аллан Ахтлоо.

«Клиент хочет сделать все возможное, чтобы получить свои деньги. Если стороны не договорятся, тогда вся документация и информация будет передана банкротному управляющему и суду», – резюмировала Попова.