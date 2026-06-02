Средняя зарплата в сфере информации и связи превысила 3800 евро, но у программистов она заметно выше

По данным Департамента статистики, в 2025 году брутто-почасовая оплата труда женщин была на 12,2% ниже, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в оплате труда сократился на 1 процент и в прошлом году оказался самым низким за всю историю наблюдений.