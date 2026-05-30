Восточную границу Эстонии оснастили первыми антидроновыми устройствами
На трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между точкой пересечения границ Эстонии, Латвии и России и Лухамаа установили первые стационарные антидроновые устройства обнаружения и наблюдения.
У Эстонии могут возникнуть серьезные проблемы с закупкой оборудования, необходимого для обнаружения дронов, рассказал радио Äripäev коммерческий директор специализирующейся на обнаружении дронов компании оборонной промышленности Marduk Леэт Рауно Лембер.
Военный дрон, врезавшийся в трубу электростанции Аувере, наделал много шума в Эстонии. Но дроны – не только эффективное оружие, но еще и перспективное направление в гражданской экономике. Их используют в мирных целях даже в Ида-Вирумаа – в самом неудобном для дронов месте.
