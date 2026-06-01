01.06.26, 16:25 В Нарве теперь два мэра? Хроника нарвских переворотов Сегодня в Нарве одновременно появились сразу два мэра, что даже для местной бурной политической жизни – ситуация из ряда вон выходящая. Еще два человека могут теперь называть себя председателем городского собрания. ДВ собрали историю политических баталий, которые этому предшествовали.

В нарвской ратуше сложилась, пожалуй, самая запутанная политическая ситуация в новейшей истории.

Нарвские депутаты-оппозиционеры, которые 1 июня сами организовали заседание городского собрания, единогласно отправили в отставку с поста мэра Катри Райк, избрав мэром Яана Тоотса. С поста руководителя горсобрания уволили Михаила Стальнухина, заменив его на Урбо Ваарманна. Сам Стальнухин назвал это цирком с конями.

«Взрослым людям никто не может указывать, что им делать в отдельно взятом помещении наедине друг с другом», – прокомментировал Михаил Стальнухин, уверенный, что решение собравшихся депутатов не имеет законной силы. Яан Тоотс, напротив, уверен, что его сторонники соблюли все законодательные требования, которые существуют для заседания городского собрания, если его не собирает сам председатель, а потому решения правомочны.

Перед началом заседания: оппозия на месте, коалиции нет, руководителей горсобрания - тоже. Позже в кресло председателя сел Яан Тоотс, после голосования уступив его Урбо Ваарманну.

На заседание пришли 16 депутатов из 31, все – представители оппозиции. Руководства горсобрания и вообще депутатов от коалиции на месте не было. Михаил Стальнухин во время заседания оставался в своем кабинете и давал интервью журналистам.

На заседании не было руководителя канцелярии горсобрания и и.о. городского секретаря, не было официальной печати канцелярии, которой заверяются бюллетени для голосования и протоколы. Не было на столах планшетов для голосования, а система голосования была отключена, поэтому участники голосовали поднятием рук. Для тайного голосования за председателя, его замов и за мэра они сами напечатали бюллетени и использовали самодельную урну для голосования. Деревянный молоток, ударом которого по столу объявляется о принятии решения, им тоже пришлось принести с собой.

«Спасибо, что оставили столы и стулья», – сказал Урбо Ваарманн.

Участники заседания сами организуют тайное голосование по избранию председателя горсобрания и мэра Нарвы.

Тоотс назвал действия канцелярии некультурными, поскольку она должна обслуживать всех депутатов, а не одного только Михаила Стальнухина.

Собрание начал вести Яан Тоотс, как самый старший по возрасту из присутствующих (но не из всех членов горсобрания вообще). Участники единогласно отправили в отставку Стальнухина, а вместо него тайным голосованием избрали Урбо Ваарманна.

Также отставили зампреда горсобрания Яну Кондрашову, а вместо нее решили назначить двух замов – Надежду Черкашину (только на днях уволенную Катри Райк с должности директора Нарвского языкового лицея) и Наталию Умарову.

Михаил Стальнухин считает, что все эти решения не имеют законной силы и намерен продолжать работать, как раньше. Урбо Ваарманн же ожидает, что Стальнухин добровольно уступит ему рабочее место.

Михаил Стальнухин продолжал работать в своем кабинете, пока в соседнем зале 16 депутатов голосовали за его отставку.

Стальнухин уверен, что насильно выселять его из кабинета не будут, а попытка смены власти связана лишь со стремлением оппозиционеров занять оплачиваемые должности во власти и в муниципальных учреждениях.

На вопрос, как теперь дальше будут развиваться события, Стальнухин говорит, что в июне обязательно будет сессия городского собрания, на которой оппозиция сможет уже законно инициировать вотум недоверия ему, его заму и мэру города.

