Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%309,8
  • OMX Riga−0,01%901,82
  • OMX Tallinn−0,14%2 104,6
  • OMX Vilnius0,07%1 437,34
  • S&P 5000,07%7 585,51
  • DOW 30−0,25%50 909,36
  • Nasdaq 0,26%27 042,51
  • FTSE 100−0,68%10 338,95
  • Nikkei 2250,91%66 934,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,68
  • OMX Baltic−0,11%309,8
  • OMX Riga−0,01%901,82
  • OMX Tallinn−0,14%2 104,6
  • OMX Vilnius0,07%1 437,34
  • S&P 5000,07%7 585,51
  • DOW 30−0,25%50 909,36
  • Nasdaq 0,26%27 042,51
  • FTSE 100−0,68%10 338,95
  • Nikkei 2250,91%66 934,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,68

В Нарве теперь два мэра? Хроника нарвских переворотов

Сегодня в Нарве одновременно появились сразу два мэра, что даже для местной бурной политической жизни – ситуация из ряда вон выходящая. Еще два человека могут теперь называть себя председателем городского собрания. ДВ собрали историю политических баталий, которые этому предшествовали.
В нарвской ратуше сложилась, пожалуй, самая запутанная политическая ситуация в новейшей истории.
  • В нарвской ратуше сложилась, пожалуй, самая запутанная политическая ситуация в новейшей истории.
  • Foto: Николай Андреев
Нарвские депутаты-оппозиционеры, которые 1 июня сами организовали заседание городского собрания, единогласно отправили в отставку с поста мэра Катри Райк, избрав мэром Яана Тоотса. С поста руководителя горсобрания уволили Михаила Стальнухина, заменив его на Урбо Ваарманна. Сам Стальнухин назвал это цирком с конями.
«Взрослым людям никто не может указывать, что им делать в отдельно взятом помещении наедине друг с другом», – прокомментировал Михаил Стальнухин, уверенный, что решение собравшихся депутатов не имеет законной силы. Яан Тоотс, напротив, уверен, что его сторонники соблюли все законодательные требования, которые существуют для заседания городского собрания, если его не собирает сам председатель, а потому решения правомочны.
Перед началом заседания: оппозия на месте, коалиции нет, руководителей горсобрания - тоже. Позже в кресло председателя сел Яан Тоотс, после голосования уступив его Урбо Ваарманну.
  • Перед началом заседания: оппозия на месте, коалиции нет, руководителей горсобрания - тоже. Позже в кресло председателя сел Яан Тоотс, после голосования уступив его Урбо Ваарманну.
  • Foto: Николай Андреев
На заседание пришли 16 депутатов из 31, все – представители оппозиции. Руководства горсобрания и вообще депутатов от коалиции на месте не было. Михаил Стальнухин во время заседания оставался в своем кабинете и давал интервью журналистам.

Статья продолжается после рекламы

На заседании не было руководителя канцелярии горсобрания и и.о. городского секретаря, не было официальной печати канцелярии, которой заверяются бюллетени для голосования и протоколы. Не было на столах планшетов для голосования, а система голосования была отключена, поэтому участники голосовали поднятием рук. Для тайного голосования за председателя, его замов и за мэра они сами напечатали бюллетени и использовали самодельную урну для голосования. Деревянный молоток, ударом которого по столу объявляется о принятии решения, им тоже пришлось принести с собой.
«Спасибо, что оставили столы и стулья», – сказал Урбо Ваарманн.
Участники заседания сами организуют тайное голосование по избранию председателя горсобрания и мэра Нарвы.
  • Участники заседания сами организуют тайное голосование по избранию председателя горсобрания и мэра Нарвы.
  • Foto: Николай Андреев
Тоотс назвал действия канцелярии некультурными, поскольку она должна обслуживать всех депутатов, а не одного только Михаила Стальнухина.
Собрание начал вести Яан Тоотс, как самый старший по возрасту из присутствующих (но не из всех членов горсобрания вообще). Участники единогласно отправили в отставку Стальнухина, а вместо него тайным голосованием избрали Урбо Ваарманна.
Также отставили зампреда горсобрания Яну Кондрашову, а вместо нее решили назначить двух замов – Надежду Черкашину (только на днях уволенную Катри Райк с должности директора Нарвского языкового лицея) и Наталию Умарову.
Михаил Стальнухин считает, что все эти решения не имеют законной силы и намерен продолжать работать, как раньше. Урбо Ваарманн же ожидает, что Стальнухин добровольно уступит ему рабочее место.
Михаил Стальнухин продолжал работать в своем кабинете, пока в соседнем зале 16 депутатов голосовали за его отставку.
  • Михаил Стальнухин продолжал работать в своем кабинете, пока в соседнем зале 16 депутатов голосовали за его отставку.
  • Foto: Николай Андреев
Стальнухин уверен, что насильно выселять его из кабинета не будут, а попытка смены власти связана лишь со стремлением оппозиционеров занять оплачиваемые должности во власти и в муниципальных учреждениях.
На вопрос, как теперь дальше будут развиваться события, Стальнухин говорит, что в июне обязательно будет сессия городского собрания, на которой оппозиция сможет уже законно инициировать вотум недоверия ему, его заму и мэру города.

Статья продолжается после рекламы

Яан Тоотс с 1 июня 2026 года считает мэром Нарвы себя, а не Катри Райк.
  • Яан Тоотс с 1 июня 2026 года считает мэром Нарвы себя, а не Катри Райк.
  • Foto: Николай Андреев
Но новоизбранные руководители Нарвы собираются утром выйти на свои новые рабочие места.
Утром 2 июня Яан Тоотс намерен прийти в ратушу и принести документы о заседании, чтобы канцелярия надлежащим образом зарегистрировала их. В ратуше Тоотс намерен встретиться с Катри Райк и надеется, что она признает его новым мэром.
В этот же день в Нарву приедет министр обороны Ханно Певкур, в плане которого значится встреча с мэром Катри Райк. На эту встречу Тоотс также намерен явиться и заверяет, что Певкур воспримет это нормально.
Состав новой городской управы Яан Тоотс планирует объявить на следующей неделе. Но уже сообщил, что в ней будет два вице-мэра, и одно из этих мест пока вакантно.
Михаил Стальнухин, Катри Райк и Яан Тоотс родились в Тарту. Урбо Ваарманн родился в Раквере, но политическую карьеру начал в Тарту.
Тоотс – член правления Центристской партии, Стальнухин и Ваарманн в прошлом были членами этой партии. Райк является членом Социал-демократической партии, в начале 2000-х она состояла в партии Res Publica.
ДВ собрали предысторию конфликта и составили хронологию важных политических событий, которые касаются нынешних и, возможно, будущих руководителей города.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Надежда Черкашина. Архивное фото.
  • 29.05.26, 11:57
В Нарве уволили директора Языкового лицея: оппозиция заявила о политической мести
Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
Михаил Стальнухин. Архивное фото.
  • 25.04.26, 11:28
Стальнухин объяснил кризис власти в Нарве итогами выборов
Михаил Стальнухин.
  • 21.05.26, 18:20
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства Нарвского горсобрания
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.05.26, 13:54
Глава цементного завода после 17 лет работы оставил должность и строит церковь. «Сейчас точно не скучно»
2
Новости
  • 29.05.26, 06:00
Эстонец завладел заводом петербуржца, пока тот выступал в варьете: как век назад в Таллинне поделили бизнес беженцев из России
3
Новости
  • 28.05.26, 14:45
Эстонская «дочка» одного из крупнейших в мире производителей удобрений получила от НТД миллионное требование
4
Новости
  • 30.05.26, 10:26
Восточную границу Эстонии оснастили первыми антидроновыми устройствами
5
Новости
  • 31.05.26, 11:53
Государственный ИИ-тендер на 1,3 млн евро подвергся критике. «Это можно было бы сделать в 100 раз дешевле»
6
  • KM
Content Marketing
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Последние новости

Новости
  • 01.06.26, 18:22
Сокращения на цементном заводе в Кунда снизили прибыль почти на миллион евро
Инвестор Тоомас
  • 01.06.26, 17:46
Инвестор Тоомас: портфель обновил рекорд – за пять месяцев почти достигнута цель на год
Новости
  • 01.06.26, 17:24
Эстонский бизнесмен пилотировал джет, в котором в Парагвае нашли сотни килограммов гашиша
Новости
  • 01.06.26, 16:25
В Нарве теперь два мэра? Хроника нарвских переворотов
Дополнено в 19.22
Новости
  • 01.06.26, 15:59
Акции Wise рухнули на фоне расследования о возможном отмывании 500 млн евро
Новости
  • 01.06.26, 14:50
Технический директор Pipedrive покидает компанию. «Возьму несколько недель на размышления»
Новости
  • 01.06.26, 14:13
Эстония разрешила движение по дорогам 25‑метровых автопоездов
Новости
  • 01.06.26, 13:39
Заказывать на Temu станет дороже: с июля придется платить новую таможенную пошлину

Сейчас в фокусе

Меэлис Эйнштейн прошлой весной оставил должность главы цементного завода и сейчас на пенсии.
Новости
  • 30.05.26, 13:54
Глава цементного завода после 17 лет работы оставил должность и строит церковь. «Сейчас точно не скучно»
Основательница Askly Сандра Роосна, чья компания разрабатывает чат-ботов, задается вопросом, как RIA пришел к выводу, что на разработку такого решения стоит выделять миллионы.
Новости
  • 31.05.26, 11:53
Государственный ИИ-тендер на 1,3 млн евро подвергся критике. «Это можно было бы сделать в 100 раз дешевле»
Сооснователь Bolt Мартин Виллиг вспомнил, что компания вышла на рынок Йоханнесбурга в ЮАР, имея меньше 10 000 долларов.
Новости
  • 31.05.26, 14:53
Эстонский бизнес пробивается в Африку: у Bolt на континенте уже миллион водителей
Партнер Investland Bali Кристьян Плоомпуу видит в договоре перспективу.
Новости
  • 30.05.26, 12:21
Эстонцы строят люкс на Бали за 30 млн долларов: южнокорейская гостиничная сеть берет под крыло новый курорт
20% апартаментов уже проданы
Я купил 142 акции IREN Limited.
Инвестор Тоомас
  • 29.05.26, 15:13
Инвестор Тоомас: решено! Купил новые акции на 8000 евро
Директор по продажам DSV Estonia Пеэтер Лухт.
Новости
  • 30.05.26, 11:40
«Перестроить графики перевозок по щелчку пальцев невозможно». Логистический сектор ищет выход из кризиса на линии Палдиски-Капельшер
Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.
Новости
  • 29.05.26, 17:38
Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи
Нынешние владельцы Лавандовой фермы готовы передать эстафету, чтобы ее развитие и рост продолжились благодаря новым хозяевам и свежим идеям. При этом для посетителей ферма вновь откроется уже 27 июня.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026