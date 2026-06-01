Бизнесмен с тремя паспортами создал международную сеть, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей

Бизнесмен, использующий паспорта на разные имена, словно паук, сплел сеть, объединяющую множество стран, через которую у доверчивых людей выманивают деньги, а затем, используя различные каналы, их отмывают.
- Много лет назад он был признан в Эстонии виновным в отмывании денег, а теперь действует во многих странах с тремя действующими паспортами, где значится под разными именами.
- Foto: Частный архив, коллаж, Алена Ценно
Расследование Äripäev выявило несколько обличий действующего по всему миру бизнесмена, который связан с Эстонией семейными узами, много лет назад был осужден здесь за отмывание денег и выманивал средства у людей через так называемые клон-банки. Одно из его имен – Маркус Миллеборг, однако он также использует имена Маркус Егиазарян и Марк Уильямс.
«Воруя тяжело заработанные деньги, они разрушили жизни многих семей и людей. Бог им никогда не простит», – сказал один из источников, объясняя, почему он хочет, чтобы бизнесмен и созданная им сеть оставалась в центре общественного внимания.
В ходе журналистского расследования, длившегося несколько месяцев, выяснилось, что у бизнесмена, который хочет стереть свое греховное прошлое из интернета, сейчас буквально может гореть земля под ногами.
