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dv.ee

31 августа 2021 в 5:25 Поделиться:









Рост экономики во втором квартале оказался рекордным

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии, характеризующий текущее положение дел в экономике страны, во втором квартале нынешнего года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,9% и составил в текущих ценах 7,4 миллиарда евро, сообщает Департамент статистики.

Металлообработка (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

По словам ведущего специалиста Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, в отношении нынешнего быстрого роста экономики следует иметь в виду, что за этим стоит в основном очень низкий сравнительный период прошлого года, когда в Эстонии действовало обусловленное коронавирусом чрезвычайное положение.