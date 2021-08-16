Михкель Нестор, экономический аналитик SEB • 16 августа 2021 в 11:26
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Нестор: лето - горячая пора для внешней торговли
Среди ключевых экономических показателей, опубликованных на прошлой неделе, были последние статистические данные о производстве промышленной продукции и ситуации во внешней торговле. Как и ожидалось, показатели порадовали, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
В последние месяцы промышленное производство Эстонии демонстрирует очень сильный рост. Если в июне объем производства промышленной продукции, скорректированный с учетом количества рабочих дней, вырос более чем на 10% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, то в мае и апреле рост достиг целых 18%.
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