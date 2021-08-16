Нестор: лето - горячая пора для внешней торговли

Среди ключевых экономических показателей, опубликованных на прошлой неделе, были последние статистические данные о производстве промышленной продукции и ситуации во внешней торговле. Как и ожидалось, показатели порадовали, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор Фото: Рауль Меэ

В последние месяцы промышленное производство Эстонии демонстрирует очень сильный рост. Если в июне объем производства промышленной продукции, скорректированный с учетом количества рабочих дней, вырос более чем на 10% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, то в мае и апреле рост достиг целых 18%.