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    Кийк: вакцинирование групп риска третьей дозой начнется в этом году

    Министр здоровья и труда Танель Кийк.Фото: Andras Kralla

    По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, уже в этом году начнется вакцинирование групп риска третьей дозой, передает rus.err.ee.

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    На состоявшейся в среду, 1 сентября, пресс-конференции Кийк сказал, что в этом году безусловно начнется прививка групп риска третьей, бустерной дозой. По его словам, бустерную дозу будут вводить прежде всего пожилым людям, перечень групп риска составит экспертная комиссия.
    По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, вопрос третьей дозы обсуждается экспертной комиссией, решение пока не принято. Она выразила надежду, что это выяснится в течение месяца.

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