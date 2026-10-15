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Инвестиция Berkshire взвинтила акции технологической компании более чем на 40% за день

Berkshire Hathaway вложила еще 330 млн долларов в Bending Spoons, после чего акции технологической компании, которой, в частности, принадлежит Vimeo, резко подорожали, пишет Financial Times.
Грег Абель (справа) руководит инвестициями Berkshire меньше года.
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