Инвестиция Berkshire взвинтила акции технологической компании более чем на 40% за день

В случае с Anthropic, создателем искусственного интеллекта Claude, очень легко смешать два разных вопроса: впечатляет ли компания с технологической точки зрения и являются ли ее акции хорошей инвестицией.
Топ-менеджер Олле Тишлер строил свою карьеру более 25 лет. Дважды в своей жизни он оставался без работы и жил в эти периоды только за счет инвестиционного портфеля, который сегодня насчитывает несколько миллионов евро.
Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.