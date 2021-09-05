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dv.ee

5 сентября 2021 в 8:05 Поделиться:









Ажиотаж в магазинах: люди отправились тратить пенсионные накопления

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Многие из тех, кто забрал накопления из второй пенсионной ступени, спешат потратить их на обустройство дома или на бытовую технику, у однако финансовых аналитиков двойственное отношение к такому резкому буму потребления.

В магазине электронной техники было яблоку негде упасть: люди выбирают и покупают все - от телевизоров до вафельниц, пишет rus.err.ee.

Ажиотаж чуть меньшего масштаба царит в строительных магазинах, многие спешили потратить часть денег на обустройство или строительство жилья.

Эксперты и финансовые аналитики говорят, что этого и следовало ожидать, поскольку опросы показывали, что половина тех, кто получит на руки деньги из второй пенсионной ступени, решили направить кровно заработанные на товары потребления.

"В краткосрочной перспективе бум потребления оживит экономику и станет утешением, учитывая весь этот сложный коронавирусный период, для людей из сферы торговли. Но с другой стороны мы знаем, что возникнут проблемы с предложением товаров", - отмечает экономический аналитик LHV Кристо Ааб, добавляя, что если спрос превысит предложение, то это повлияет на рост цен.