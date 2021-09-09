  • Поделиться:

    Минфин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 9,5%

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    Согласно опубликованному в четверг летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, эстонская экономика вырастет на 9,5% в текущем году и на 4% - в следующем.

    Читайте также
    31 августа 2021
    Рост экономики во втором квартале оказался рекордным
    По расчетам министерства, структурный дефицит правительственного сектора, который ляжет в основу бюджета следующего года, останется в этом году на уровне 4,4% ВВП, а в следующем году уменьшится до 2,3%, передает rus.err.ee.
    Минфин прогнозирует рост цен на 3,8% в 2021 году и на 3,7% - в 2022-м.
    Зарплаты в текущем году должны вырасти на 7%, в 2022 году - на 6,7% и в 2023 году - на 6%.
    По оценке минфина, дефицит номинальной бюджетной позиции правительственного сектора в текущем году составит 3,3%, а в 2022 году - 1,8%.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Минфин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 9,5%
Таллиннская биржа падает Coop Pank -9%
Облигации IuteCredit - все «за» и «против»
Инвестор
Крупный конкурент Uber и Bolt может объявить о банкротстве
Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы
Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение