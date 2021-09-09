Минфин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 9,5%
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann
Согласно опубликованному в четверг летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, эстонская экономика вырастет на 9,5% в текущем году и на 4% - в следующем.
По расчетам министерства, структурный дефицит правительственного сектора, который ляжет в основу бюджета следующего года, останется в этом году на уровне 4,4% ВВП, а в следующем году уменьшится до 2,3%, передает rus.err.ee.
Минфин прогнозирует рост цен на 3,8% в 2021 году и на 3,7% - в 2022-м.
Зарплаты в текущем году должны вырасти на 7%, в 2022 году - на 6,7% и в 2023 году - на 6%.
По оценке минфина, дефицит номинальной бюджетной позиции правительственного сектора в текущем году составит 3,3%, а в 2022 году - 1,8%.
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