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9 сентября 2021 в 11:37 Поделиться:









Минфин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 9,5%

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Согласно опубликованному в четверг летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, эстонская экономика вырастет на 9,5% в текущем году и на 4% - в следующем.

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По расчетам министерства, структурный дефицит правительственного сектора, который ляжет в основу бюджета следующего года, останется в этом году на уровне 4,4% ВВП, а в следующем году уменьшится до 2,3%, передает rus.err.ee.

Минфин прогнозирует рост цен на 3,8% в 2021 году и на 3,7% - в 2022-м.

Зарплаты в текущем году должны вырасти на 7%, в 2022 году - на 6,7% и в 2023 году - на 6%.

По оценке минфина, дефицит номинальной бюджетной позиции правительственного сектора в текущем году составит 3,3%, а в 2022 году - 1,8%.