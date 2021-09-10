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dv.ee

10 сентября 2021 в 11:37 Поделиться:









Исследование: жители стран Балтии не хотят пользоваться наличными при оплате крупных сделок

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Опрос Swedbank, проведённый в странах Балтии, показывает, что потребность в наличных деньгах за последние три года резко снизилась. В Эстонии 66%, в Латвии 65% и в Литве 68% жителей говорят, что они всё реже расплачиваются за товары и услуги наличными, сообщает пресс-служба банка.

"Хотя небольшие суммы наличных денег используются и будут использоваться, например, в качестве карманных денег для детей или для оплаты определённых товаров и услуг, использование больших сумм наличных денег уже исчезает из повседневной жизни, что, безусловно, безопаснее и удобнее. Статистика наших клиентов показывает, что большинство из них в течение некоторого времени предпочитают использовать цифровые решения вместо оперирования наличными. Во многом это связано с удобной и разветвлённой современной инфраструктурой. Рост популярности цифровых решений также ускорился из-за пандемии COVID-19», – пояснил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.