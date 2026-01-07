Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 5000,01%6 945,49
  • DOW 30−0,35%49 290,44
  • Nasdaq 0,17%23 587,29
  • FTSE 100−0,74%10 047,79
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 07.01.26, 15:41

Снегопад нарушил авиасообщение в Париже и Амстердаме

В аэропортах Парижа и Амстердама утром 7 января были отменены сотни авиарейсов из-за сильного снегопада, порывистого ветра и минусовых температур. Во многих регионах Франции и Нидерландов непогода также привела к серьезным перебоям в работе наземного транспорта.
Париж, фото иллюстративное.
  • Париж, фото иллюстративное.
  • Foto: Scanpix
В амстердамском аэропорту Схипхол в среду было аннулировано более 700 рейсов, при этом администрация не исключила дальнейших отмен. Руководство аэропорта сообщило, что «наша зимняя служба работает круглосуточно, чтобы позволить совершить как можно больше полетов». Значительное число рейсов в Амстердаме было отменено и в предыдущие дни, в результате чего более тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в здании аэропорта, передает DW.
Из-за снегопада в Нидерландах частично оказалось парализовано железнодорожное сообщение. Национальный железнодорожный оператор Nederlandse Spoorwegen призвал пассажиров отказаться от несрочных поездок. На автодорогах по всей стране образовались пробки общей протяженностью свыше 700 километров – это самый высокий показатель для утра среды с 1999 года. Снегопад, начавшийся 2 января, стал самым продолжительным в стране за последние четыре года.
В Париже непогода также существенно повлияла на транспортную ситуацию. В аэропортах Орли и имени Шарля де Голля утром 7 января было отменено около 140 рейсов из-за обледенения взлетно-посадочных полос и самолетов. В городе была остановлена работа наземного общественного транспорта, во многих муниципалитетах отменили школьные автобусные маршруты. В часы пик протяженность дорожных заторов в Париже и пригородах достигала 600 километров. Парижская транспортная компания RATP призвала жителей по возможности работать из дома.

Статья продолжается после рекламы

Во Франции второй по значимости уровень погодной угрозы был введен в 38 из 101 департамента. По данным метеорологической службы, на севере и западе страны выпало от 3 до 7 сантиметров снега, в Арденнах – до 15 сантиметров, а в отдельных районах на западе – до 30 сантиметров, что считается исключительно высоким показателем для этих территорий. В городе Мут на востоке страны температура воздуха в последние два дня опускалась до минус 22 градусов по Цельсию, а средняя температура по Франции достигала минус 4 градусов – это самый низкий уровень с 2012 года. За последние дни в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с непогодой, во Франции погибли пять человек.
