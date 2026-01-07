Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 500−0,01%6 943,87
  • DOW 300,14%49 531,98
  • Nasdaq −0,07%23 529,93
  • FTSE 100−0,78%10 043,91
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • 07.01.26, 16:35

США объявили о захвате танкера под российским флагом

Европейское командование вооруженных сил США объявило о захвате танкера Marinera, которое шло под российским флагом и было связано с венесуэльской нефтью. Судно нарушало санкции, сообщило командование.
Нефтяной танкер (иллюстративное фото)
  • Нефтяной танкер (иллюстративное фото)
  • Foto: Андрас Кралла
Это произошло после того, как Соединенные Штаты выдали ордер на перехват данного судна.
Это была первая попытка США захватить и остановить нефтяной танкер за последние две недели. Как пишет Reuters, судно было замечено недалеко у берегов Исландии, а рядом курсировали российские суда, включая субмарину (танкер Marinera шел под российским флагом). Впрочем, New York Times утверждает, что в момент захвата танкера российских судов рядом не было.
До этого США объявили блокаду экспорта венесуэльской нефти, которую будут держать до тех пор, пока не добьются удовлетворения всех своих интересов от новых властей Венесуэлы.

Владелец судна, компания Louis Marine Shipholding Enterprises SA, находится под санкциями из-за связей с Ираном.
«Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе – в любой точке мира», – прокомментировал спецоперацию министр обороны США Пит Хегсет.
Помимо этого, было захвачено еще одно судно – «моторный танкер теневого флота без флага», пишет Южное командование вооруженных сил США. Это судно называется Sophia, оно было захвачено в международных водах Карибского моря.
