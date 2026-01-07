Маркус Виллиг начал проявлять интерес к бизнесу уже в детском саду: «Я продавал Lego и косил газоны»

«Я уже в детском саду начал искать различные бизнес-возможности. Например, покупал и продавал Lego и косил газоны у соседей. Зарабатывание денег с самого начала вызывало у меня большой интерес», – рассказал Виллиг в передаче радио Äripäev «Tippkohtumine».
Bolt заключил соглашение о сотрудничестве с глобальным автопроизводителем Stellantis и китайской технологической компанией Pony AI о разработке беспилотных автомобилей. По словам президента Bolt Евгения Кабанова, из-за жесткого регулирования Европа отстала в развитии от США и Китая.