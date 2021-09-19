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    Космический корабль SpaceX с экипажем из туристов вернулся на Землю

    Фото: Scanpix

    Капсула "Драгон" компании SpaceX Илона Маска приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды, вернувшись из трехдневной экспедиции Inspiration4 в космос, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

    Это первый в истории космический полет, в котором не участвовало ни одного профессионального астронавта, все четверо участников - туристы: Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски.
    Тепловой щит позволил капсуле выдержать нагрев при вхождении в верхние слои атмосферы. Затем раскрылись четыре больших парашюта, и капсула коснулась поверхности океана около 23:00 по Гринвичу.
    Джаред Айзекман, миллиардер, владелец компании по обработке платежей Shift4 Payments и энтузиаст космоса, заплатил за полет сумму, размер которой официально не раскрывается, однако журнал Time оценил ее примерно в 200 млн долларов. Он стал неофициальным командиром экспедиции и отобрал троих других участников полета, с которыми до этого не был знаком.

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Космический корабль SpaceX с экипажем из туристов вернулся на Землю
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