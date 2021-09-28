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dv.ee

28 сентября 2021 в 9:47 Поделиться:









Зафиксировано 796 новых случаев коронавируса, скончались пятеро человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в Эстонии было сделано 6207 первичных тестов на коронавирус, 796 тестов дали положительный результат.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 554 случая на 100 000 жителей.

За сутки скончались пятеро инфицированных коронавирусом человек.

По состоянию на утро 28 сентября в больницах страны находятся 200 пациентов с коронавирусом, 74,5% из которых не были вакцинированы.

За сутки была введена 1651 доза вакцины. Охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 66,7%.