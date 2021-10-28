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    В волости Раквере будут увольнять сотрудников, не желающих вакцинироваться

    На собрании руководителей учреждений волости Раквере было принято решение об увольнении сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины, сообщает Virumaa Teataja.

    Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Как отмечает волостной старейшина Майдо Нылвак, тех, кто не желает вакцинироваться, с юридической точки зрения можно уволить в случае, если анализ рисков показывает, что вакцинация должна быть обязательной, пишет Virumaa Teataja.
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