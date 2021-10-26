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dv.ee

26 октября 2021 в 8:48 Поделиться:









Как вступившие в силу ограничения повлияют на работодателей и работников?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С понедельника участвовать в мероприятиях, при проведении которых проверяются COVID-справки, могут только те совершеннолетние люди, которые прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. Как это отразится на работодателях и сотрудниках? Объясняет Инспекция труда.

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Указанное распоряжение не распространяется на работников, поскольку ответственным за безопасность в рабочей среде является работодатель, который обеспечивает наличие оценки рисков в рабочей среде. При снижении рисков нельзя забывать и о биологических факторах опасности и принимать соответствующие меры для их снижения. В условиях распространения вируса SARS-CoV-2 работникам, которые контактируют в рабочей среде с другими людьми, инфекционную защиту можно обеспечить в первую очередь с помощью вакцинации от COVID-19. Другими, но менее эффективными мерами могут быть проверки справок, подтверждающих безопасность в отношении SARS-CoV-2, или тестирование работников на SARS-CoV-2.

Требование вакцинации на основании анализа рисков

Поскольку сегодня уровень риска распространения коронавируса очень высок, работодатели должны рассмотреть вопрос о том, нужно ли в их рабочей среде ввести требование вакцинации в соответствии с составленным на основании анализа рисков планом действий.

Введение требования вакцинации – одна из возможных мер, которые может принять работодатель для обеспечения безопасности рабочей среды и сохранения здоровья работников. Меры по снижению рисков в рабочей среде могут быть определены только путем предварительного картирования рисков и оценки вероятности их реализации. Поэтому для предотвращения распространения коронавируса работодатель непременно должен пересмотреть анализ рисков своей рабочей среды, при необходимости дополнить его и на основании актуального анализа рисков подготовить соответствующую программу деятельности.

Помимо проведения или обновления анализа рисков и принятия новых мер, следует проинформировать о них работников.

Вакцина – это не единственный способ предотвратить заражение из-за биологического фактора риска, и работники имеют право отказаться от вакцинации. Следовательно, работодателю следует рассмотреть также и другие меры по снижению риска, например:

• выдачу средств индивидуальной защиты;

• реорганизацию работы;

• дистанционную работу.

Если по результатам анализа рисков видно, что вакцинация в определенных секторах или сферах деятельности особенно важна, а другие методы защиты здоровья работников или клиентов недостаточно эффективны, требование вакцинации может быть оправданным.

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Что делать в случае, если требование вакцинации оправдано?

В соответствии с п. 7 ч. 2. ст. 6 постановления № 144 от 05.05.2000 правительства Республики «Требования гигиены и безопасности труда в рабочей среде, подверженной биологическим факторам опасности», если опасность не может быть устранена мерами, указанными в ст. 5 этого же постановления, необходимо до минимально возможного уровня снизить риск для здоровья работников, обеспечить возможность вакцинации для работников, подвергающихся воздействию биологических факторов опасности, против которых доступна эффективная вакцина.

На основании плана действий из анализа рисков в рабочей среде работодатель может предоставить работнику возможность вакцинации, но это не означает, что работник должен вакцинироваться в обязательном порядке. Нельзя принуждать работника делать прививку, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности и явным образом нарушает права человека.

Важно также, чтобы работник знал, каковы будут последствия, если он откажется от вакцинации, т. е. должен ли будет работодатель реорганизовать его работу, обеспечить дополнительные средства индивидуальной или общей защиты, или есть опасность, что в обоснованных случаях его трудовой договор может быть расторгнут в чрезвычайном порядке, если работодатель не имеет разумной возможности реорганизовать работу или принять другие меры для эффективного снижения рисков, а риск передачи вируса велик, что может представлять опасность для других работников и клиентов.

Если работник откажется от вакцинации, а других возможностей для снижения рисков, по мнению работодателя, недостаточно, помимо разъяснения последствий, работника нужно заранее предупредить, и тогда при отсутствии других решений договор можно расторгнуть в чрезвычайном порядке на основании п. 2 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре, т.е. по причине того, что работник больше не соответствует требованиям занимаемой должности.