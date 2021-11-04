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    Omniva расширяет сеть посылочных автоматов

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    В декабре Omniva начнет масштабное расширение во всех странах Балтии, в результате чего сеть посылочных автоматов увеличится на 20%. В рамках расширения будут установлены новые посылочные автоматы и увеличены уже имеющиеся, сообщает компания в пресс-релизе.

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    В Эстонии будет установлено 32 новых посылочных автоматов в 11 уездах. В целом в странах Балтии появится 141 новый посылочный автомат, а 86 наиболее популярных автоматов станут более вместительными.
    «Расширение позволит нам распространиться в посёлки, где до сих пор не было возможно использовать посылочные автоматы. Находящиеся на открытом воздухе посылочные автоматы Omniva позволяют клиентам более удобно и безопасно получать свои посылки. Мы также видим, что в маленьких посёлках именно посылочные автоматы запускают местную интернет-торговлю», - рассказывает руководитель Omniva Eesti Кристи Унт.
    Она добавляет, что в ближайшие месяцы компания также представит ряд новых решений, которые повысят доступность и удобство отправки и доставки посылок.
    По словам Унт, за последние пару лет количество отправок в посылочные автоматы увеличилось в несколько раз, поскольку доставка из интернет-магазина в посылочный автомат – это самый безопасный метод совершения покупок. Растущая сеть посылочных автоматов, по словам Унт, также поможет лучше обслуживать растущий объем отправок интернет-торговли.

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