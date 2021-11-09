Ивар Венделин покупает сеть ресторанов MySushi

Брокер Freedom Finance объявил о планах открыть представительство в Таллинне

Компания Freedom Finance Europe, оперирующая инвестиционной платформой Freedom24 (предлагает европейцам прямой выход на рынок акций США), объявила о планах открыть представительство в Таллинне. Когда это произойдёт, компания не уточнила, ограничившись формулировкой «в ближайшем будущем».

Компания Freedom Finance Europe, оперирующая инвестиционной платформой Freedom24 (предлагает европейцам прямой выход на рынок акций США), объявила о планах открыть представительство в Таллинне. Когда это произойдёт, компания не уточнила, ограничившись формулировкой «в ближайшем будущем».