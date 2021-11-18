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dv.ee

18 ноября 2021 в 9:37 Поделиться:









Зафиксировано 873 новых случая коронавируса, умерли 7 человек

За минувшие сутки было сделано 6040 первичных тестов на коронавирус, 873 теста дали положительный результат. 559 человек из новых инфицированных (64%) не были привиты.

Бригада медиков проводят тест на коронавирус (иллюстративное фото). Фото: Maxim Kiselev, TASS

Как сообщает Департамент здоровья, в течение суток от коронавируса в Эстонии скончались 7 человек в возрасте от 57 до 88 лет.