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    The Bell: наследники близки к соглашению о разделе Natura Siberica

    Наследники российского предпринимателя Андрея Трубникова близки к соглашению о разделе косметической компании Natura Siberica, сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные информированные источники.

    Продукция Eurobio Lab - дочерней компании Natura Siberica.Фото: Андрас Кралла
    Инсайдеры утверждают, что дети Трубникова от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Трубникова от второго брака Елизавета и вдова Трубникова Анастасия в ходе переговоров "практически достигли договоренностей о мирном разделе компании", пишет The Bell.
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