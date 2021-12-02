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2 декабря 2021 в 9:20 Поделиться:









Исследование: 15% эстонских предприятий испытывают трудности с привлечением капитала

Глава KredEx Иво Кулдмяэ. Фото: Liis Treimann

Согласно недавно опубликованному опросу Rait Faktum Ariko, 15 процентов эстонских предприятий испытывают трудности с привлечением капитала, необходимого им для развития, при этом основными препятствиями являются недостаточное залоговое обеспечение и самофинансирование, сообщает пресс-служба KredEx.

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Результаты опроса, проведенного в сентябре, показывают, что приблизительно 15% эстонских предпринимателей испытывают проблемы с привлечением необходимого капитала. Это больше мешает средним предприятиям с 50-249 сотрудниками (21%), при этом основными проблемами являются недостаточное залоговое обеспечение и самофинансирование.

По словам руководителя KredEx Иво Кулдмяэ, эстонские предприятия хорошо справились с кризисом, однако последнее исследование ясно показывает, что существует необходимость в дальнейшей поддержке начинающих и уже хорошо зарекомендовавших себя на рынке предприятий. «По словам предпринимателей, они по-прежнему ожидают, что KredEx предоставит стартовый капитал начинающим предприятиям и предложит поддержку в развитии и инвестировании, а также поручительства уже действующим предприятиям», – сказал Кулдмяэ.

Осведомленность предпринимателей об услугах, предлагаемых KredEx, в целом высока, наиболее известной из них является поручительство по банковским кредитам, за которой следуют стартовые кредиты, страхование кредитов и экспортные кредиты. Согласно опросу, в будущем предприниматели больше всего ждут поддержки в виде субсидий для начинающих предприятий, а также и гибких поручительств и условий кредитования.

«В условиях меняющейся экономической ситуации явно возрастает потребность в консультациях для бизнеса. В свете растущего спроса KredEx начал предлагать наряду с банками комплексные консультационные услуги, чтобы выяснить планы, проблемы и ожидания предпринимателей и, исходя из этого, предложить дополнительную поддержку развития посредством государственных мер», – сказал глава KredEx, добавив, что это поможет снизить риски предприятий и улучшить доступ к капиталу.

Согласно опросу, более пятой части, или 22% предпринимателей, ожидают, что менеджер по работе с клиентами KredEx свяжется с ними и предоставит целостную консультацию. В несколько большей степени это касается средних и крупных предприятий и, в частности, промышленного сектора.

Осведомленность об услугах KredEx как оказывающего помощь финансового учреждения составляет 91%, что не сильно отличается от результатов предыдущих опросов. Для предпринимателей KredEx больше всего ассоциируется с четырьмя областями: кредиты-лизинг-финансирование, многоквартирные дома-товарищества-реновирование недвижимости; поручительство-залог-гарантия; субсидии и финансовая помощь.

В сентябре этого года фирма RAIT Faktum Ariko по заказу KredEx провела опрос среди 400 эстонских предпринимателей, чтобы выяснить их отношение и мнение относительно финансирования, его возможностей и KredEx.