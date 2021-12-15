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    Новая технология даёт надежду на более эффективную очистку воды и воздуха

    Руководитель научной группы, профессор Таллиннского технического университета Сергей ПрейсФото: ТТУ

    Решение, созданное учёными Таллиннского технического университета, позволяет удалять из воды и воздуха стойкие загрязнители намного эффективнее, чем раньше.

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