Новая технология даёт надежду на более эффективную очистку воды и воздуха
Руководитель научной группы, профессор Таллиннского технического университета Сергей ПрейсФото: ТТУ
Решение, созданное учёными Таллиннского технического университета, позволяет удалять из воды и воздуха стойкие загрязнители намного эффективнее, чем раньше.
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