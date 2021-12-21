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21 декабря 2021 в 9:16 Поделиться:









Банк Эстонии: в следующем году инфляция достигнет 6,9%

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. Фото: Raul Mee

Согласно новому экономическому прогнозу Банка Эстонии, в этом году экономический рост составит 8%, однако в 2022 году замедлится до 2,8 процента. Экономический рост будет сдерживаться исключительно быстрым ростом цен, который, по оценкам Центрального банка, может замедлиться во второй половине года, пишет ERR.

По данным Банка Эстонии, средний рост цен в 2021 году составит 4,4%, а в 2022 году достигнет 6,9%.

«Быстрый рост потребительских цен все же носит временный характер, и, как ожидается, замедлится во второй половине следующего года. Потребительская корзина будет дорожать в основном за счет различных источников энергии, большая часть которых находится за пределами Эстонии, - отмечает Банк Эстонии. – Перенос затрат с электроэнергии на окончательную стоимость продуктов и услуг продолжит стимулировать инфляцию и в ближайшие месяцы. Быстрый рост цен достигнет пика в первой половине следующего года».

По оценке Центрального банка, если рост цен в еврозоне постоянно будет превышать целевой показатель в два процента, Европейский центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику, что сдержит рост цен и в Эстонии.

«В то же время существует опасность, что период быстрого роста цен в Эстонии продлится дольше, чем ожидалось. Растущая нехватка сотрудников в Эстонии вынуждает компании повышать заработную плату, однако росту зарплат может способствовать и временный скачок стоимости жизни. В подобной ситуации может возникнуть спираль роста цен и заработной платы, что нанесет ущерб как покупательной способности людей, так и конкурентоспособности экспортного сектора, от которого зависят долгосрочный рост заработной платы в Эстонии и создание рабочих мест», - отмечают специалисты Банка Эстонии.

Согласно прогнозу, рост экономики Эстонии сдерживается из-за глобальных проблем с поставками, однако в большинстве деятельности дальнейшему развитию все больше препятствует нехватка доступной рабочей силы.

Центральный банк отмечает, что, учитывая рост расходов, сбалансировать бюджет в ближайшие годы будет сложно.

Кроме того, Банк Эстонии подчеркивает, что внимательно следит за быстрым ростом цен на недвижимость и долговой нагрузкой населения: «Учитывая нынешний высокий спрос, новая недвижимость не поступает на рынок в достаточном количестве, что способствует росту цен. Если цены на недвижимость продолжат расти очень быстро, а рост долговой нагрузки населения значительно ускорится, Банк Эстонии готов ужесточить условия предоставления жилищных кредитов».