Lufthansa отменяет почти 33 000 рейсов в зимний сезон
Руководство авиакомпании Lufthansa приняло решение об отмене почти 33 000 рейсов в зимний период из‑за распространения штамма "омикрон" в странах Европы и США, сообщает Deutsche Welle.
Lufthansa Group - крупнейшая группа авиакомпаний в Европе.Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix
По словам главы Lufthansa Карстена Шпора, спрос на билеты нынешней зимой существенное ниже, кроме того, многие пилоты авиакомпании находятся на больничном, передает Deutsche Welle.
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