Доходы супербогачей в прошлом году превысили 1 триллион долларов

ТОП IPO 2021 года. Много - не значит хорошо!

Подводя итоги очередного года, особое внимание стоит уделить рынку IPO, который и в этом году побил рекорд. Количество компаний, вышедших на американскую биржу, почти достигает 500, и это без учета SPAC - популярного в последние пару лет способа вывести компанию на биржу без классического IPO.

Подводя итоги очередного года, особое внимание стоит уделить рынку IPO, который и в этом году побил рекорд. Количество компаний, вышедших на американскую биржу, почти достигает 500, и это без учета SPAC - популярного в последние пару лет способа вывести компанию на биржу без классического IPO.