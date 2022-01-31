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    Потребление электроэнергии в Эстонии в 2021 году заметно превысило объемы производства

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    В 2021 году потребление электроэнергии в Эстонии превысило собственное производство на 2,6 тераватт-часа.

    В прошлом году эстонские электростанции произвели 6,3 тераватт-часа электроэнергии, что на 32% больше, чем в 2020 году. Потребление увеличилось на 6% до почти 9 тераватт-часов, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу госкомпании Elering.
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