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    Cуд постановил оштрафовать руководcтво материнской компании ПБК за нарушение санкций

    Совладелец ООО Baltijas mediju alianse Олег Солодов и директор представительства BMA в Эстонии Маргуса Мерима.Фото: Tiit Tamme / Õhtuleht, olegsolodov.com

    В конце января Рижский районный суд постановил оштрафовать совладельца медиакомпании ООО Baltijas mediju alianse (BMA) латвийского предпринимателя Олега Солодова, а также директора представительства BMA в Эстонии Маргуса Мерима за нарушение санкций Европейского союза.

    Об этом сообщает латвийский портал rus.jauns.lv со ссылкой на новостное агентство LETA.
    Согласно обвинению, Солодов и Мерима финансировали лицо, включенное в санкционный список Европейского союза.
    Согласно расследованию Re:Baltica этим лицом является совладелец и председатель правления банка "Россия", приближенный к президенту России Владимиру Путину Юрий Ковальчук.
    По утверждению прокуратуры Латвии, BMA перечислила Ковальчуку более десяти миллионов евро.
    Решением суда Солодов и Мерима оштрафованы на 25 000 евро каждый.
    Суд также постановил применить принудительную меру - конфискацию имущества - к BMA, чьи дочерние компании в странах Балтии транслируют "Первый Балтийский канал+" (ПБК+) и другие телеканалы. Она будет применена к арестованным финансовым средствам компании в размере чуть более 3 миллионов евро.
    Решение можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.
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