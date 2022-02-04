Cуд постановил оштрафовать руководcтво материнской компании ПБК за нарушение санкций
Совладелец ООО Baltijas mediju alianse Олег Солодов и директор представительства BMA в Эстонии Маргуса Мерима.Фото: Tiit Tamme / Õhtuleht, olegsolodov.com
В конце января Рижский районный суд постановил оштрафовать совладельца медиакомпании ООО Baltijas mediju alianse (BMA) латвийского предпринимателя Олега Солодова, а также директора представительства BMA в Эстонии Маргуса Мерима за нарушение санкций Европейского союза.
Об этом сообщает латвийский портал rus.jauns.lv
со ссылкой на новостное агентство LETA.
Согласно обвинению, Солодов и Мерима финансировали лицо, включенное в санкционный список Европейского союза.
Согласно расследованию Re:Baltica
этим лицом является совладелец и председатель правления банка "Россия", приближенный к президенту России Владимиру Путину Юрий Ковальчук.
По утверждению прокуратуры Латвии, BMA перечислила Ковальчуку более десяти миллионов евро.
Решением суда Солодов и Мерима оштрафованы на 25 000 евро каждый.
Суд также постановил применить принудительную меру - конфискацию имущества - к BMA, чьи дочерние компании в странах Балтии транслируют "Первый Балтийский канал+" (ПБК+) и другие телеканалы. Она будет применена к арестованным финансовым средствам компании в размере чуть более 3 миллионов евро.
Решение можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.