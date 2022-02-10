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    Исследование: больнее всего пандемия коронавируса ударила по Харьюмаа и Ида-Вирумаа

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Пандемия коронавируса негативно сказалась на промышленности и занятости во всех уездах, но больнее всего кризис ударил по Ида-Вирускому и Харьюскому уездам, следует из обзора аналитического центра Praxis.

    "В пандемию уровень зарегистрированной безработицы больше всего повысился в Ида-Вирумаа, где он и до пандемии был существенно выше, чем в других уездах. При этом в Ида-Вирумаа меньше всего получателей пособия по безработице", – рассказал один из авторов анализа Каупо Коппель, пишет rus.err.ee.
    При этом на показатели рынка труда, помимо пандемии, дополнительно влияет сокращение сланцевой промышленности, поскольку наибольшее снижение числа свободных рабочих мест произошло в перерабатывающей промышленности. Региональные различия также проявляются в доступе к рынку труда, размере и неравенстве доходов и показателях уровня бедности.
    Харьюмаа больше других уездов полагается на третьи сектора (размещение, питание, развлечения), поэтому на уезд сильно повлияли ограничения во время кризиса.

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