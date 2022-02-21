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21 февраля 2022 в 12:47 Поделиться:









Кийк не согласился ослабить карантинные требования в промышленной сфере

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

Министр здоровья и труда Танель Кийк не внял просьбе предпринимателей сократить период карантина для работников в обрабатывающей промышленности, у которых результат теста на коронавирус оказался положительным, пишет rus.err.ee.

В начале февраля Эстонская торгово-промышленная палата предложила смягчить требования к изоляции работников учреждений, оказывающих жизненно важные услуги, по аналогии с медицинскими работниками.

Предприниматели хотели, чтобы сотрудник мог вернуться к работе при условии, что его симптомы коронавируса исчезли или уменьшились, и что он и его работодатель приложили все усилия для предотвращения распространения COVID-19.

В направленном предпринимателям отрицательном ответе Кийк отметил, что действующий в Эстонии десятидневный период карантина даже короче рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 14 дней. Кийк напомнил также о научных исследованиях, согласно которым, несмотря на отсутствие симптомов, люди подвергаются риску заражения после пятого дня болезни.

"Принимая решение, мы учитывали, что охват вакцинацией в Эстонии ниже среднего по Европейскому Союзу, а риски, соответственно, выше", - заявил Кийк.