Агентство S&P понизило рейтинг России до мусорного
Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России с "ВВВ-" до "ВВ+" - подобный "мусорный" рейтинг получают государства, испытывающие серьезные финансовые трудности, сообщает Reuters.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (иллюстративное фото).Фото: JOHANNES EISELE, AFP
Еще одно рейтинговое агентство, Moody’s, выпустило предупреждение о том, что также может понизить кредитный рейтинг России до мусорного, информирует Reuters
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Что касается суверенного кредитного рейтинга Украины, то S&P понизило его с B до B- с негативным прогнозом.
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
с B до CCC - аналогично, с негативным прогнозом (этот рейтинг называют "преддефолтным").
Основная причина падения кредитного рейтинга России - введенные против нее санкции США и ЕС в связи с вторжением российских войск в Украину.
По мнению аналитиков, в нынешней ситуации у России могут возникнуть серьезные проблемы с международной торговлей.
По поводу Украины существуют опасения, что страна в ближайшее время может объявить суверенный дефолт по обязательствам перед иностранными кредиторами.
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