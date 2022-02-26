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26 февраля 2022 в 8:25 Поделиться:









Агентство S&P понизило рейтинг России до мусорного

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России с "ВВВ-" до "ВВ+" - подобный "мусорный" рейтинг получают государства, испытывающие серьезные финансовые трудности, сообщает Reuters.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (иллюстративное фото). Фото: JOHANNES EISELE, AFP

Еще одно рейтинговое агентство, Moody’s, выпустило предупреждение о том, что также может понизить кредитный рейтинг России до мусорного, информирует Reuters

Что касается суверенного кредитного рейтинга Украины, то S&P понизило его с B до B- с негативным прогнозом.

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Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с B до CCC - аналогично, с негативным прогнозом (этот рейтинг называют "преддефолтным").

Основная причина падения кредитного рейтинга России - введенные против нее санкции США и ЕС в связи с вторжением российских войск в Украину.

По мнению аналитиков, в нынешней ситуации у России могут возникнуть серьезные проблемы с международной торговлей.

По поводу Украины существуют опасения, что страна в ближайшее время может объявить суверенный дефолт по обязательствам перед иностранными кредиторами.