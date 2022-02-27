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27 февраля 2022 в 12:59 Поделиться:









AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD приостановят поставки своей продукции в Россию - это может привести к дефициту серверов и росту их стоимости.

О том, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки своей продукции в Россию, РБК рассказали два источника на ИТ-рынке.

По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России. Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля. — РБК)».