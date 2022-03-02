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2 марта 2022 в 7:29 Поделиться:









Всемирный банк и МВФ предоставят Украине 5,2 млрд долларов

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Всемирный банк и Международный валютный фонд готовы предоставить Украине более пяти миллиардов долларов в качестве помощи, пишет Русская служба Би-Би-Си.

В совместном заявлении главы двух организаций заявили, что крайне обеспокоены побочным ущербом, который нанесет стране российское вторжение.

Среди последствий – рос цен на сырье и нестабильность финансовых рынков. Это, в свою очередь, считают финансисты, может дать толчок общемировой инфляции.

Всемирный банк готов предоставить Украине 3 млрд долларов в течение нескольких месяцев, из них 350 млн поступят Киеву уже на следующей неделе.

МВФ переведет 2,2 млрд к июню.