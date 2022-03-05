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5 марта 2022 в 13:27 Поделиться:









СМИ: в Италии конфисковали яхты Мордашова и Тимченко

Яхта российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Стоимость яхты составляет около 50 млн евро.

Яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии. Как сообщает в пятницу газета La Repubblica, яхта "Леди М" первого задержана в порту Империи, "Лена" второго - в Сан-Ремо.

Оба бизнесмена включены в санкционный список, принятый ЕС в связи с войной на Украине, пишет ТАСС . По данным La Repubblica, конфискация яхт была проведена в присутствии адвокатов их владельцев.

Газета сообщает также о конфискации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил в пятницу в эфире новостной программы государственного телевидения RAI, что Италия приступила в процедуре конфискации "имущества российских олигархов".