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    Эвакуация мирных жителей из Мариуполя была приостановлена

    Дым над жилым районом Мариуполя после обстрелов (4 марта).Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

    Эвакуация мирных жителей из Мариуполя была приостановлена, поскольку стороны обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей.

    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в своем телеграм-канале, что россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. "Вывозить людей в таких условиях крайне опасно", - написал он.
    В свою очередь представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение "режима тишины" для обеспечения выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя, сообщает Интерфакс.
    Южноукраинский город Мариуполь, население которого составляет свыше 440 000 человек, находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нарушено водоснабжение, нет электричества и отопления. Запасы продовольствия и медикаментов практически исчерпаны.
    Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе были открыты утром 6 марта. Первая попытка открыть их была сделана 5 марта, однако она сорвалась из-за взаимных обвинений сторон.

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