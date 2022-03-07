Биржевые цены на пшеницу вновь бьют рекорды
В понедельник цены на пшеницу в Европе подскочили на 14% до рекордных 424 евро за тонну из-за растущей обеспокоенности по поводу поставок на фоне эскалации конфликта в Украине, сообщает Financial Times.
Уборка пшеницы в Киевской области в 2020 году (архивный снимок).Фото: VALENTYN OGIRENKO, Reuters/Scanpix
На прошлой неделе фьючерсы на пшеницу на бирже в Париже выросли почти на 40%, поскольку экспорт из Украины и России почти остановился (обе страны входят в число крупнейших мировых экспортеров пшеницы), пишет Financial Times
.
Трейдеры с тревогой отмечают, что поставок зерна из черноморского региона ожидают сейчас многие крупные игроки, однако все чаще эти поставки срываются из-за форс-мажорных обстоятельств и дефолтов.
Аналитики не исключают, что уже в ближайшее время на рынках может возникнуть настоящая паника.
Тем временем восточноевропейские экспортеры принимают меры по защите собственных интересов, и это также вызывает растущее беспокойство трейдеров.
Так, Венгрия объявила о запрете на экспорт зерна, тогда как Украина ввела экспортные лицензии на ключевые сельскохозяйственные продукты.
Болгария и Румыния, в свою очередь, увеличили время, необходимое для обработки зерна, поставляемого на экспорт.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: