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7 марта 2022 в 14:24 Поделиться:









Биржевые цены на пшеницу вновь бьют рекорды

В понедельник цены на пшеницу в Европе подскочили на 14% до рекордных 424 евро за тонну из-за растущей обеспокоенности по поводу поставок на фоне эскалации конфликта в Украине, сообщает Financial Times.

Уборка пшеницы в Киевской области в 2020 году (архивный снимок). Фото: VALENTYN OGIRENKO, Reuters/Scanpix

На прошлой неделе фьючерсы на пшеницу на бирже в Париже выросли почти на 40%, поскольку экспорт из Украины и России почти остановился (обе страны входят в число крупнейших мировых экспортеров пшеницы), пишет Financial Times

Трейдеры с тревогой отмечают, что поставок зерна из черноморского региона ожидают сейчас многие крупные игроки, однако все чаще эти поставки срываются из-за форс-мажорных обстоятельств и дефолтов.

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Аналитики не исключают, что уже в ближайшее время на рынках может возникнуть настоящая паника.

Тем временем восточноевропейские экспортеры принимают меры по защите собственных интересов, и это также вызывает растущее беспокойство трейдеров.

Так, Венгрия объявила о запрете на экспорт зерна, тогда как Украина ввела экспортные лицензии на ключевые сельскохозяйственные продукты.

Болгария и Румыния, в свою очередь, увеличили время, необходимое для обработки зерна, поставляемого на экспорт.