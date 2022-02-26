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    ООН: из-за войны Украину могут покинуть 4 млн местных жителей

    Агентство ООН по делам беженцев прогнозирует, что почти десятая часть населения Украины может покинуть страну, спасаясь от военного конфликта, пишет Financial Times.

    Украинские беженцы прибывают в Словакию.Фото: RADOVAN STOKLASA, Reuters/Scanpix
    Число беженцев, стремящихся покинуть территорию Украины, за последние 24 часа, как минимум, удвоилось, заявила заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.
    По ее оценкам, в настоящее время из Украины в соседние страны выехало более 120 000 местных жителей, сообщает Financial Times.
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    Как предположила Клементс, в ближайшие месяцы Украину могут покинуть до 4 миллионов человек - это примерно 10% населения страны.
    Эта цифра не включает почти 850 000 так называемых "внутренних беженцев", которые за последние 8 лет были вынуждены переехать в другие регионы Украины из Донбасса.
    Тем временем на пограничных пунктах, расположенных на западных границах Украины, наблюдаются многокилометровые автомобильные очереди: накануне вечером выезда из страны ожидали порядка 12 000 автомобилей, пишет "Украинская правда".
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    С большими проблемами сталкиваются также желающие выехать из Украины иностранцы.
    Как утверждает связавшийся с ERR эстонский бизнесмен, посольство Эстонии рекомендовало ему самостоятельно добираться до границы с Польшей.
    Воздушное сообщение с Украиной ранее было закрыто из соображений безопасности.
    Местная железная дорога продолжает работать (с некоторыми перебоями), при этом, как говорят очевидцы, поезда на вокзале в Киеве люди берут буквально штурмом, а билетов не купить даже за большие деньги.

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