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    Всемирный банк предоставил Украине помощь на 723 млн долларов

    Руководство Всемирного банка одобрило выделение правительству Украины кредитов и грантов общим объемом 723 млн долларов США, сообщает BBC News.

    Эвакуация мирного населения в украинском городе Ирпень.Фото: Diego Herrera, Contacto via ZUMA Press
    Как заявили представители Всемирного банка, сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшие месяцы предоставить Украине еще один пакет поддержки на сумму около 3 млрд долларов, информирует BBC News.
    Выделенные средства помогут правительству Украины и дальше предоставлять критически важные услуги, выплачивать заработную плату работникам больниц и пенсии пожилым жителям страны, осуществлять социальные программы, направленные на поддержку малоимущих слоев населения.
    Кроме того, Всемирный банк обещает выделить дополнительную финансовую помощь соседним с Украиной странам, которые в настоящее время принимают порядка 1,7 млн украинских беженцев.
    Всемирный банк отказался кредитовать Россию после аннексии Крыма в 2014 году. Программы поддержки Беларуси были свернуты в 2020 году после подавления народных протестов.

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