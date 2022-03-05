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5 марта 2022 в 12:53 Поделиться:









«Пострадает экономика всей Европы»: строители готовятся к кризису

Представитель Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд Фото: Raul Mee

В последние годы строителям пришлось столкнуться с рядом серьезных кризисов, и они опасаются, что нынешняя ситуация нанесет ущерб для экономики всех стран Европы. В то же время предприниматели пытаются сохранять голову ясной, чтобы быстро и правильно реагировать в условиях быстро меняющейся ситуации, пишет Äripäev.

Представитель Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд прогнозирует, что грядущий энергетический и сырьевой кризис будет намного болезненнее предыдущих, поскольку нехватка стали усугубит уже существующие проблемы: «В строительстве без нее нельзя сделать практически ничего. Поэтому как строительство, так и многие другие сектора ждет один из самых больших кризисов, из-за которого может пострадать экономика всей Европы».

Председатель правления Союза Асфальта (ассоциация, объединяющая связанные с дорожным строительством эстонские предприятия) Свен Пертенс подтверждает, что первые изменения, вызванные войной и санкциями, в строительном секторе уже произошли, и это только начало. «Помимо резкого подорожания стали, подорожали также гранитный щебень, битум и различные соли, которые используются зимой на скольких дорогах и летом на гравийных дорогах для борьбы с пылью. Этот список далеко не исчерпывающий – к нему можно добавить, например, цемент», — говорит Пертенс. Он добавляет, что газ и моторное топливо, безусловно, продолжат дорожать, что, в свою очередь, окажет влияние на стоимость транспорта.

Компании уже ищут альтернативы нынешним поставщикам, чтобы быть готовым в случае, если ситуация ухудшится. Киур Лоотус

По словам генерального директора ассоциации монтажников и поставщиков отделочных материалов Киура Лоотуса, входящие в союз компании еще не столкнулись с серьезными трудностями, но готовы к ним: «Можно предположить, что вскоре возникнет дефицит некоторых материалов, поскольку cырье для них больше не будет поступать. На данный момент это еще не ощущается, но трудности могут возникнуть, например, в производстве клеев. Компании уже ищут альтернативы нынешним поставщикам, чтобы быть готовым в случае, если ситуация ухудшится».

Запасы на складах минимальны

Руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос рассказывает, что запасы материалов на складах компании на данный момент минимальны. «Подобное наблюдалось также во время первой вспышки коронавируса, когда производство было приостановлено на пару недель, что нарушило поставки товаров по всему миру, - вспомнил он. – Материалы в мире не закончатся, но трудностями с поставками определенно возникнут».

По словам Свена Пертенса, дефицит некоторых стройматериалов уже усугубляется, что в начале приведет к росту цен, а затем мы можем оказаться в ситуации, когда некоторых стройматериалов просто не будет в наличие. В случае негативного сценария многие объекты останутся недостроенными, а строительные компании будут вынуждены прекратить деятельность из-за сложного финансового положения, предупреждает он.

Руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос. Фото: Andras Kralla

Украинцы покинули стройки

Много говорят и о кризисе рабочей силы. Тармо Роос признает, что украинские рабочие покинули и их строительные объекты: «Часть уехала на границу с Польшей, чтобы встретить свои семьи, некоторые поехали воевать. Эффект мгновенный и реальный – когда на одном объекте работают трое мужчин из Украины – и больше никого, то утром, когда он не пришли на работу, было сложно. В некоторых компаниях украинцы выполняют достаточно специфическую работу, там после их ухода наблюдается заметная брешь».

Уже через месяц в строительстве может сложиться ситуация, когда из-за отсутствия материалов работы не будет даже для существующих работников. Райво Ранд представитель Эстонского союза строительных предпринимателей

Райво Ранд рассказывает о другом возможном сценарии: «Уже через месяц в строительстве может сложиться ситуация, когда из-за отсутствия материалов работы не будет даже для существующих работников. Проблемы могут возникнуть и с выполнением долгосрочных строительных контрактов, поскольку сейчас есть опасения по поводу резкого роста цен».

Будущее зависит от продолжительности и исхода войны

На первый взгляд кажется, что предприниматели находятся в состоянии ожидания. «Но откуда мы должны знать, что еще грядет? – спрашивает Райво Ранд. – Даже крупные государства не смогли предвидеть столь широкомасштабную войну и провести достаточную подготовку. Как мы здесь, в Эстонии, можем предсказать, что произойдет в будущем?».

Ранд надеется, что скоро нервы жителей России и Беларуси сдадут, и они начнут сопротивляться режиму: «Эта безумная война должна закончиться. Дальнейшее будет зависеть от того, как долго продержится режим Путина. Если он падет, то ситуация начнет налаживаться. Если же это затянется, то и экономика быстро пойдет под откос».